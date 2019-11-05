СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-05T12:37:42+03:00

За месяц в Кемерове эвакуировали почти 240 машин.ФОТО: Администрация города Кемерово

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В октябре в Кемерове за различные нарушения эвакуировали почти 240 автомобилей. Транспортные средства доставили на штрафстоянку.

Только за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) переместили на штрафстоянку 55 машин. Помимо этого, сотрудники центра, чтобы навести порядок на дорогах, отремонтировали кабели, клеммники, кнопки, заменили матрицы, отрегулировали 65 светофоров, очистили 79 стоек от объявлений и незаконной рекламы, провели обрезку веток вблизи девяти дорожных знаков. Кроме того, работники муниципального предприятия установили, поправили, заменили и перенесли более 110 дорожных знаков и стоек.

- О всех неисправностях объектов организации дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МБУ «Центр организации дорожного движения»: 8 (384-2) 48-00-90, - отметили в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU