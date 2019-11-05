Сезон начался: маршрут Кемерово - Шерегеш возобновляет работу

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-05T14:31:28+03:00

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С 15 ноября возобновляет работу сезонный маршрут Кемерово - Шерегеш. О расписании автобусов до горнолыжного курорта рассказали в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Автобус из областного центра до Шерегеша будет отправляться по пятницам от кемеровского автовокзала в 8.00 с прибытием в СТК Шерегеш в 14.35, к магазину «Мария-Ра» - в 14.45 и к таштагольскому автовокзалу - в 15.00. По воскресеньям автобус будет выезжать с таштагольского автовокзала в 15.30, от поселка Шерегеш - в 16.00 и от СТК Шерегеш - в 16.10. В Кемерово автобус приедет в 22.40.

- При движении автобуса в прямом направлении организован заезд на новокузнецкий автовокзал (отправление по пятницам в 11.35), - сообщили в учреждении. - В обратном направлении на новокузнецком автовокзале будет осуществляться только высадка пассажиров.

Полная стоимость билета от Кемерова до Шерегеша составляет 776 рублей, детский билет обойдется в 388 рублей. Предварительная реализация билетов открывается за 30 дней, на первый рейс их можно купить уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU