2019-11-05T14:36:28+03:00
Общество

В Кузбассе продолжается фотоконкурс на лучший снимок парка Ангелов

В начале осени стартовали два его этапа
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе продолжается фотоконкурс на лучший снимок парка АнгеловВ Кузбассе продолжается фотоконкурс на лучший снимок парка АнгеловФото: Лариса МАРУЦАК
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В Кузбассе продолжается фотоконкурс на лучший снимок парка Ангелов. В начале осени стартовали два его этапа - «Парк пяти сезонов» и «Особый, пятый сезон».

Напомним, что конкурс «Парк пяти сезонов» проводится в социальной сети Instagram. Участники должны загрузить в интернет фотографию парка и собрать как можно больше лайков. Второй конкурс - «Особый, пятый сезон» - предназначен для фотографов-профессионалов.

- Душа каждого из нас в разные периоды жизни становится отражением того или иного времени года. Стало быть, душа человека - это вообще такой особый, пятый сезон, который существует независимо от дат в календаре, - отмечают организаторы. - Его мы и постараемся разглядеть в фотографиях гостей парка Ангелов.

Отмечается, что неважно, какими будут конкурсные работы - черно-белыми или цветными, выполненными в жанре портрета, пейзажа или панорамы, а может быть, чего-то совсем нового и необычного. Важно то, что в фотографиях должна отразиться душа автора и его состояние.

Подробности

- «Парк пяти сезонов». Конкурс проводится в социальной сети Instagram. Призовой фонд - 150 000 рублей.

Условия:

- быть подписанным на @parkangelov.official;

- выложить фотографию под хэштегом #ПаркАнгелов_Осень;

- набрать максимальное количество лайков.

Подробнее в положении: об условиях конкурса можно прочитать здесь.

- «Особый, пятый сезон» - конкурс проводится среди фотографов-профессионалов. Главный приз - сертификат на авторский фототур за границу.

Условия:

- не более пяти фоторабот;

- допускается художественная обработка;

- работы высылаются на почту konkurs@park-angelov.ru.

Подробнее в положении: об условиях конкурса можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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