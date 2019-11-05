2019-11-05T15:54:02+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчине проломили голову из-за сделанного замечания

Злоумышленников ждет колония строгого режима
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе мужчине проломили голову из-за сделанного замечанияВ Кузбассе мужчине проломили голову из-за сделанного замечанияФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В Кузбассе две злоумышленников проломили голову мужчине, который сделал им замечание. Теперь преступников ждет тюрьма.

Инцидент произошел в мае 2017 года в Анжеро-Судженске. Двое горожан ехали в автомобиле, когда дорогу им преградила компания из нескольких человек, расположившихся на проезжей части. Пассажир и водитель вышли из машины и попросили незнакомцев освободить дорогу. В ответ двое из компании накинулись на горожан и начали избивать их деревянными палками, после чего скрылись.

Сигнал о происшествии поступил полицейским из больницы, куда доставили одного из потерпевших, молодого человека 26 лет. Врачи диагностировали у него множественные переломы черепа и гематомы. Вскоре злоумышленников задержали, ими оказались 27-летний и 30-летний местные жители, которые в момент совершения преступления были пьяны.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантов виновными и назначил старшему из них 2 года 6 месяцев лишения свободы, а его подельнику - 2 года лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Отбывать наказания осужденные будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове подорожали однокомнатные квартиры
Власти рассказали о готовности Шерегеша к горнолыжному сезону
В Новокузнецке подросток украл у родителей машину и устроил смертельное ДТП
В Новокузнецке члены преступной группировки больше года разворовывали металлургический завод
В Кузбассе продолжается фотоконкурс на лучший снимок парка Ангелов
Сезон начался: маршрут Кемерово - Шерегеш возобновляет работу
За месяц в Кемерове эвакуировали почти 240 машин
Зима близко: синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
Прицельный удар по почкам: кемеровские врачи освоили щадящий метод удаления камней
В Рудничном районе Кемерова построят новый скейт-парк
Кузбассовцев предупредили о кибермошенничествах
Военнослужащие выстроили кемеровских школьников в живую звезду
Кемерово признан столицей событийного туризма
Женщина отсудила у кузбасской больницы 700 тысяч рублей
Навигатор выдал похитителей грузовика в Мысках
Появилось новое видео момента убийства экс-главы Киселевска
Охранник кузбасского вокзала удивил пассажиров
Мужчина без ноги на инвалидной коляске пропал в Новокузнецке
Схема движения 20 автобусов и троллейбусов изменится из-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке
Уроженцы Кузбасса взяли Кубок России по хоккею с мячом
Сухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в Кузбассе