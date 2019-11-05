В Кузбассе мужчине проломили голову из-за сделанного замечания

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-05T15:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе две злоумышленников проломили голову мужчине, который сделал им замечание. Теперь преступников ждет тюрьма.

Инцидент произошел в мае 2017 года в Анжеро-Судженске. Двое горожан ехали в автомобиле, когда дорогу им преградила компания из нескольких человек, расположившихся на проезжей части. Пассажир и водитель вышли из машины и попросили незнакомцев освободить дорогу. В ответ двое из компании накинулись на горожан и начали избивать их деревянными палками, после чего скрылись.

Сигнал о происшествии поступил полицейским из больницы, куда доставили одного из потерпевших, молодого человека 26 лет. Врачи диагностировали у него множественные переломы черепа и гематомы. Вскоре злоумышленников задержали, ими оказались 27-летний и 30-летний местные жители, которые в момент совершения преступления были пьяны.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантов виновными и назначил старшему из них 2 года 6 месяцев лишения свободы, а его подельнику - 2 года лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Отбывать наказания осужденные будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU