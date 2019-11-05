2019-11-05T15:56:40+03:00
Происшествия

В Новокузнецке подросток украл у родителей машину и устроил смертельное ДТП

Автомобиль был технически неисправен
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке подросток украл у родителей машину и устроил смертельное ДТПВ Новокузнецке подросток украл у родителей машину и устроил смертельное ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новокузнецке 17-летний подросток украл у родителей машину и устроил смертельную аварию. Автомобиль был технически неисправен.

В мае этого года студент одного из городских техникумов тайком взял у родителей ВАЗ-2105, который был в технически неисправном состоянии, и ночью вместе с двумя друзьями отправился покататься. По дороге они встретили троих мужчин и согласились их подвезти. Для отечественного автомобиля такое количество пассажиров оказалось избыточным, кроме того, никто из них не был пристегнут.

Трагедия случилось на улице Горняцкой - юноша превысил допустимую скорость и не справился с управлением из-за неисправностей в тормозной системе. Машина несколько раз перевернулась, из-за чего 26-летний пассажир, который находился на заднем сиденье, получил не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас все материалы возбужденного уголовного дела рассматриваются в суде. За нарушение правил дорожного движения виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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