Власти рассказали о готовности Шерегеша к горнолыжному сезону

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-05T17:20:48+03:00

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Кузбасские власти рассказали о готовности горнолыжного курорта Шерегеш к новому сезону. Открытие запланировано на 16 ноября.

Так, в Таштагольском районе прошло совещание, на котором глава района Владимир Макута поделился информацией о состояния спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

– Подготовиться к сезону достойно – это наша задача. Сегодня на СТК «Шерегеш» функционируют 220 объектов, создано более трех тысяч рабочих мест. Это еще одно направление в экономике, которое помогает и в трудоустройстве наших жителей, – сообщил глава района.

Сейчас запущен и работает сектор А. Сектор Е находится на стадии ввода в эксплуатацию. Для сектора Б разработаны индивидуальные концепции и планы развития, а сектор Д должен стать Кремниевой долиной с поправкой на сибирский климат. Кроме того, сегодня полностью ликвидирован дефицит электроэнергии, и 16 ноября, в день открытия сезона, будет введена подстанция «Снежный», которая обеспечит электричеством сектор Б.

Отметим, на подготовку курорта к открытию нового сезона было потрачено более 162 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU