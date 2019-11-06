Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05
Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8,4 процента годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20 процентов от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40 процентов от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Сбор заявок на облигации прошел 23.10.2019.
Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,5 процента годовых, в течение премаркетинга он был снижен. Спрос инвесторов на облигации ПАО «Группа ЛСР» составил 7,3 миллиарда рублей. Объем размещения был увеличен с «не менее» 5 миллиардов рублей до 6 миллиардов рублей.
Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с Альфа-банк, Московский кредитный банк и Совкомбанк.
Партнерский материал.