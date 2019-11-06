2019-11-06T13:52:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05

31 октября 2019 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-05 номинальным объемом 6 миллиардов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8,4 процента годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20 процентов от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40 процентов от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Сбор заявок на облигации прошел 23.10.2019.

Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,5 процента годовых, в течение премаркетинга он был снижен. Спрос инвесторов на облигации ПАО «Группа ЛСР» составил 7,3 миллиарда рублей. Объем размещения был увеличен с «не менее» 5 миллиардов рублей до 6 миллиардов рублей.

Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с Альфа-банк, Московский кредитный банк и Совкомбанк.

Партнерский материал.

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