2019-11-06T08:54:42+03:00
Общество

Сергей Цивилев выступит перед кузбассовцами с бюджетным посланием

Трансляция будет вестись в прямом эфире
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев выступит перед кузбассовцами с бюджетным посланием.ФОТО: Пресс-служба АКОСергей Цивилев выступит перед кузбассовцами с бюджетным посланием.ФОТО: Пресс-служба АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступит с традиционным бюджетным посланием жителям региона. Трансляция будет вестись в прямом эфире.

14 ноября в областной филармонии Кузбасса пройдет 19-я сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой губернатор выступит с бюджетным посланием. Также будут обсуждаться результаты деятельности СНДКО и другие вопросы.

В этот же день пройдет пресс-конференция «400 дней. Корректировка планов», на которой Сергей Цивилев расскажет, как ведется подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса и что уже сделано на сегодняшний день.

Трансляция начнется в 11.50. «Комсомольская правда» дополнительно опубликует информацию о том, где ее можно будет посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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