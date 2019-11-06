Сергей Цивилев выступит перед кузбассовцами с бюджетным посланием

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-06T08:54:42+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступит с традиционным бюджетным посланием жителям региона. Трансляция будет вестись в прямом эфире.

14 ноября в областной филармонии Кузбасса пройдет 19-я сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой губернатор выступит с бюджетным посланием. Также будут обсуждаться результаты деятельности СНДКО и другие вопросы.

В этот же день пройдет пресс-конференция «400 дней. Корректировка планов», на которой Сергей Цивилев расскажет, как ведется подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса и что уже сделано на сегодняшний день.

Трансляция начнется в 11.50. «Комсомольская правда» дополнительно опубликует информацию о том, где ее можно будет посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU