2019-11-06T09:41:56+03:00
Происшествия

Европеец стал жертвой интернет-мошенника из Кузбасса

Злоумышленника задержали
Ирина АВТУШКО
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Европеец стал жертвой интернет-мошенника из КузбассаЕвропеец стал жертвой интернет-мошенника из КузбассаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель одного из государств Восточной Европы стал жертвой недобросовестного продавца из Кузбасса. Сейчас злоумышленник задержан.

В Новокузнецке 26-летний местный житель разместил в Сети объявление о продаже детских качелей. Вскоре на товар нашелся и покупатель - европеец, который решил приобрести качели в связи с рождением у него ребенка. Объявление он увидел на бесплатном сайте, после чего прочитал предложение новокузнечанина и связался с ним. Злоумышленник попросил потенциального покупателя перевести ему 5,5 тысячи рублей, а качели обещал отправить транспортной компанией.

- Он этого не сделал, поскольку не имел возможности и не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Впоследствии он удалил объявление с сайта и игнорировал попытки потерпевшего связаться с ним.

Вскоре полицейские разыскали мошенника, оказалось, что ранее он уже был судим. Теперь суду предстоит определить для него новый срок наказания. За мошенничество мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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