СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-06T10:34:18+03:00

Фура перевернулась и вылетела в кювет на трассе в Кузбассе.ФОТО: ГИБДД Беловского района

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На кузбасской трассе произошла очередная авария - фура перевернулась и вылетела в кювет, пробив ограждение. Водитель большегруза не выбрал безопасную скорость и потерял управление.

В Беловском районе на участке дороги Алтай - Кузбасс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа. Как было установлено сотрудниками местной ГИБДД, водитель выбрал скорость, которая не позволила ему постоянно контролировать движение большегруза. Из-за этого он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего фура перевернулась.

- Работая на месте автоаварии, полицейские предварительно установили, что водитель КамАЗа во время движения транспортного средства отвлекся на посторонние предметы за рулем, что стало сопутствующей причиной дорожно-транспортного происшествия, - отметили в ГИБДД Беловского района.

В результате ДТП водитель получил травмы. Подробности произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU