В Новокузнецке рецидивист разбил о голову женщины бутылку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-06T10:28:24+03:00

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В Новокузнецке местная жительница стала жертвой уличного налетчика. Горожанка не захотела расставаться с телефоном, который приглянулся неизвестному, за что получила удар стеклянной бутылкой по голове.

Вечером в одном из подъездов дома по улице Челюскина мужчина напал на местную жительницу и попытался отобрать у нее телефон. Женщина стала сопротивляться, и тогда злоумышленник ударил ее бутылкой по голове. В ответ пострадавшая стала звать на помощь, и нападавший скрылся, так и не завладев чужим гаджетом.

О произошедшем новокузнечанка рассказала полицейским. Приметы преступника были переданы всем нарядам, и в результате несостоявшегося грабителя обнаружили в одном из дворов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он изначально отрицал, однако позже при опознании полностью признал вину.

-Задержанным оказался 46-летний житель Новокузнецкого района. Он пояснил, что не успел на автобус и направлялся домой пешком. По пути он напал на женщину, чтобы похитить ее телефон и подарить своей супруге в качестве извинения за опоздание, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

За разбой мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU