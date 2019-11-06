Сергей Цивилев осмотрел ход строительства второй очереди президентского кадетского училища
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел ход строительства второй очереди президентского кадетского училища. Все работы ведутся по заранее намеченному графику.
Напомним, что в этом году была введена в строй первая очередь образовательного учреждения. Благодаря этому первые 360 кадетов приступили к занятиям с 1 сентября. Сейчас продолжается строительство второй очереди. Как отметил Сергей Цивилев, подрядчик, с которым заключило договор Министерство обороны России, возводит сразу несколько объектов.
«Строятся два спальных корпуса, спортивный комплекс, который будет состоять из бассейна и Ледового дворца. Все здания соединены друг с другом теплыми переходами, так что дети могут, не выходя на улицу, переходить из одного в другое», - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.
Также глава региона подчеркнул, что будет облагорожена прилегающая к училищу территория.
«Центр семейного, активного и здорового образа жизни будет не только перед кадетским училищем, но и вокруг него, построим велосипедные и пешеходные дорожки. Все будет красиво, наглядно, удобно для наших жителей», - отметил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU