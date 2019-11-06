СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-06T11:20:11+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел ход строительства второй очереди президентского кадетского училища. Все работы ведутся по заранее намеченному графику.

Напомним, что в этом году была введена в строй первая очередь образовательного учреждения. Благодаря этому первые 360 кадетов приступили к занятиям с 1 сентября. Сейчас продолжается строительство второй очереди. Как отметил Сергей Цивилев, подрядчик, с которым заключило договор Министерство обороны России, возводит сразу несколько объектов.

«Строятся два спальных корпуса, спортивный комплекс, который будет состоять из бассейна и Ледового дворца. Все здания соединены друг с другом теплыми переходами, так что дети могут, не выходя на улицу, переходить из одного в другое», - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.

Также глава региона подчеркнул, что будет облагорожена прилегающая к училищу территория.

«Центр семейного, активного и здорового образа жизни будет не только перед кадетским училищем, но и вокруг него, построим велосипедные и пешеходные дорожки. Все будет красиво, наглядно, удобно для наших жителей», - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU