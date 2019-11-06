2019-11-06T12:35:16+03:00
Общество

Играть, спать и ничего не делать: какую работу ищут кузбассовцы

Сервис по поиску работы составил рейтинг популярных запросов
Яна ПОПОВА
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Играть, спать и ничего не делать: какую работу ищут кузбассовцыИграть, спать и ничего не делать: какую работу ищут кузбассовцыФото: Евгения ГУСЕВА
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Сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 самых популярных запросов среди кузбассовцев и выяснил, где они хотят работать.

Так, чаще всего жители области запрашивали вакансии, связанные с бухгалтерией. Только за прошлый месяц к ним обращались 7 тысяч раз. На второй строчке рейтинга оказалась профессия водителя - более 2,4 тысячи раз. Замыкает тройку лидеров запрос «администратор» - 1,6 тысячи.

Вместе с тем актуальными остаются вакансии экономиста, юриста, торгового представителя, менеджера и мерчендайзера, продавца, инженера, системного администратора.

Нередко кузбассовцы хотят попасть на работу в конкретную организацию, а также трудиться по определенному графику: популярными остаются запросы «вечерняя» и «удаленная работа».

Отметим, что, помимо работы, 875 пользователей искали вакансии для ленивых: они вводили в поисковую строку «ничего не делать» - 445 раз, «спать» - 226 и «играть» - 111 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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