В Прокопьевске появится новая городская больница
В области продолжается реорганизация медицинских учреждений - теперь объединение ждет больницы Прокопьевска. Соответствующее распоряжение было опубликовано в числе официальных документов администрацией Кемеровской области.
Сразу несколько городских больниц Прокопьевска будут объединены в одну. Это прокопьевские городские больницы № 1, 2, 3 и 4, детская и взрослая поликлиники, стоматологические поликлиники № 1 и № 2, областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения и молочная кухня. Все они объединятся в одно учреждение - Прокопьевскую городскую больницу.
«Государственному автономному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская городская больница» рекомендовано сохранить основные цели и виды деятельности реорганизуемых учреждений здравоохранения с образованием новых структурных подразделений», - говорится в документе.
В ближайшее время новому объединенному учреждению предстоит подготовить устав и представить на утверждение в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Ведомство выступит учредителем новой больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU