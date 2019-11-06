2019-11-06T13:23:51+03:00
Общество

В Прокопьевске появится новая городская больница

Она объединит в себе несколько реорганизованных медучреждений города
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Прокопьевске появится новая городская больницаВ Прокопьевске появится новая городская больницаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В области продолжается реорганизация медицинских учреждений - теперь объединение ждет больницы Прокопьевска. Соответствующее распоряжение было опубликовано в числе официальных документов администрацией Кемеровской области.

Сразу несколько городских больниц Прокопьевска будут объединены в одну. Это прокопьевские городские больницы № 1, 2, 3 и 4, детская и взрослая поликлиники, стоматологические поликлиники № 1 и № 2, областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения и молочная кухня. Все они объединятся в одно учреждение - Прокопьевскую городскую больницу.

«Государственному автономному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская городская больница» рекомендовано сохранить основные цели и виды деятельности реорганизуемых учреждений здравоохранения с образованием новых структурных подразделений», - говорится в документе.

В ближайшее время новому объединенному учреждению предстоит подготовить устав и представить на утверждение в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Ведомство выступит учредителем новой больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05
Играть, спать и ничего не делать: какую работу ищут кузбассовцы
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Кузбасские библиотекари взяли под опеку енота
Сергей Цивилев осмотрел ход строительства второй очереди президентского кадетского училища
В Новокузнецке рецидивист разбил о голову женщины бутылку
Фура перевернулась и вылетела в кювет на трассе в Кузбассе
Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Европеец стал жертвой интернет-мошенника из Кузбасса
Стеснялся рассказать родителям: в Кемерове врачи спасают подростка с раковой опухолью
Сергей Цивилев выступит перед кузбассовцами с бюджетным посланием
В Мысках двое подростков надругались над могилами
В Кемерове запретят транзитное движение большегрузов
Поддерживаемая Россельхозбанком компания «Соя АНК» развивает экспорт в Южную Корею
В Кемерове нашли нарушения при перевозке цирковых животных
Коммунальщики задолжали за тепло, свет и газ семь миллионов рублей
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин попросил смягчить наказание
На горнолыжный курорт - на поезде: «Шерегеш-экспресс» стартует 16 ноября
В Кемерове подорожали однокомнатные квартиры
Власти рассказали о готовности Шерегеша к горнолыжному сезону