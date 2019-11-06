В Прокопьевске появится новая городская больница

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-06T13:23:51+03:00

Она объединит в себе несколько реорганизованных медучреждений города

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В области продолжается реорганизация медицинских учреждений - теперь объединение ждет больницы Прокопьевска. Соответствующее распоряжение было опубликовано в числе официальных документов администрацией Кемеровской области.

Сразу несколько городских больниц Прокопьевска будут объединены в одну. Это прокопьевские городские больницы № 1, 2, 3 и 4, детская и взрослая поликлиники, стоматологические поликлиники № 1 и № 2, областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения и молочная кухня. Все они объединятся в одно учреждение - Прокопьевскую городскую больницу.

«Государственному автономному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская городская больница» рекомендовано сохранить основные цели и виды деятельности реорганизуемых учреждений здравоохранения с образованием новых структурных подразделений», - говорится в документе.

В ближайшее время новому объединенному учреждению предстоит подготовить устав и представить на утверждение в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Ведомство выступит учредителем новой больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU