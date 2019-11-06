2019-11-06T15:05:49+03:00
Общество

Кузбасский полицейский получил ведомственную награду

Ее вручил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Яна ПОПОВА
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Кузбасский полицейский получил ведомственную награду.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбасский полицейский получил ведомственную награду.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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Кузбасский полицейский получил ведомственную награду. Ее вручил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Награждение прошло в рамках торжественного приема. Участниками мероприятия стали 35 сотрудников органов внутренних дел, признанные лучшими по профессии, отличники учебы образовательных организаций МВД России из двадцати субъектов России, а организатором – министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Так один из полицейских Кузбасса, старший инспектор отдельного специализированного батальона ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области старший лейтенант полиции Артем Фионов, был удостоен звания лучшего сотрудника подразделений ГИБДД органов внутренних дел Российской Федерации и медали «За доблесть в службе».

Как отмечают в ГУ МВД по Кемеровской области, только за этот год инспектор пресек более 650 правонарушений и задержал 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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