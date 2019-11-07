2019-11-07T03:13:39+03:00
Общество

В Кемерове предприниматель принуждал горожан оплачивать проход на Красное озеро

Ему назначили крупный штраф
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове предприниматель принуждал горожан оплачивать проход на Красное озероВ Кемерове предприниматель принуждал горожан оплачивать проход на Красное озероФото: Фаяз Алекберов
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Кемеровское предприятие нарушало закон, принуждая жителей города платить за проход на берег Красного озера. Его директору выписали штраф.

О нарушениях узнали сотрудники прокуратуры, которые организовали проверку. Факты ограничения доступа к озеру подтвердились.

-Установлено, что ООО «Красное.42» в нарушение закона ограничило доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе со стороны пляжа и подъезда с проспекта Ленинградского. В качестве препятствия был установлен контрольно-пропускной пост, пройти через который можно было только после покупки билета в рядом расположенной кассе, - сообщили подробности в областном ведомстве.

Прокурор Ленинского района возбудил по данному нарушению административные дела в отношении предприятия и его директора за то, что препятствовали доступу к объекту общего пользования. Суд признал компанию виновной и назначил выплатить 250 тысяч рублей штрафа. Директору назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Решения еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Примечательно, что в прошлом году ООО «Красное.42» и его директор были наказаны за аналогичное нарушение. Тогда штрафы составили 200 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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