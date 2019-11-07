2019-11-07T06:10:38+03:00
Происшествия

Появилось видео с места задержания киллера, стрелявшего в кемеровского адвоката

Подозреваемого в покушении задержали на месте преступления [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Появилось видео с места задержания киллера, стрелявшего в кемеровского адвокатаПоявилось видео с места задержания киллера, стрелявшего в кемеровского адвокатаФото: Лариса МАРУЦАК
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Видео, на котором запечатлено задержание подозреваемого в покушении на известного адвоката Сергея Учителя, опубликовали в сетях.

Видео задержания киллера, расстрелявшего Сергея Учителя.Видео: "Открытый город"

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчины. Пол предварительным данным, именно он стрелял в Сергея учителя. На видео запечатлено, как стражи порядка связывают мужчине, лежащему на асфальте, ноги скотчем.

Напомним, покушение на убийство известного адвоката произошло около 19:30 в среду, 6 ноября. Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области, неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов.

- 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку. Охранник, увидев произошедшее, незамедлительно вызвал «скорую помощь», потерпевшего госпитализировали. В этот момент сотрудники полиции, патрулировавшие данный район, задержали подозреваемого на месте преступления, - рассказали подробности ЧП в ведомстве.

Устанавливается мотив совершенного преступления. Идет следствие.

В центре Кемерова расстреляли известного юриста.Лариса МАРУЦАК

ИСТОЧНИК KP.RU

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