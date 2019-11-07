«Меня на всех хватит»: женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке
Концерт популярного исполнителя Егора Крида состоялся в среду, 6 ноября, в Новокузнецке. Во время выступления музыканта две женщины устроили драку.
Долгожданное выступление кумира молодежи прошло во Дворце кузнецких металлургов. Зал был переполнен фанатами творчества Егора Крида.
Однако во время исполнения композиции «Гучи» музыкант заметил в толпе фанатов дерущихся женщин. Он приостановил выступление и попросил охрану обратить внимание на инцидент.
- Пьяная женщина устроила драку. Уважаемая охрана, можно вывести ее из зала или хотя бы на стульчик ее посадить вон там? - попросил Егор Крид, указав на конец зала.
После того как охрана вывела буйную фанатку из зала, музыкант решил разрядить атмосферу и немного пошутить.
- Уважаемые дамы, не нужно никогда драться, тем более меня на вас всех хватит, - с улыбкой сказал Егор Крид.
ИСТОЧНИК KP.RU