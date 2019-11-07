СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-07T09:16:53+03:00

«Меня на всех хватит»: женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке. ФОТО: Instagram Егора Крида

«Меня на всех хватит»: женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке

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Концерт популярного исполнителя Егора Крида состоялся в среду, 6 ноября, в Новокузнецке. Во время выступления музыканта две женщины устроили драку.

Долгожданное выступление кумира молодежи прошло во Дворце кузнецких металлургов. Зал был переполнен фанатами творчества Егора Крида.

alisanazarova890 Меня на всех хватит : женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке

Однако во время исполнения композиции «Гучи» музыкант заметил в толпе фанатов дерущихся женщин. Он приостановил выступление и попросил охрану обратить внимание на инцидент.

- Пьяная женщина устроила драку. Уважаемая охрана, можно вывести ее из зала или хотя бы на стульчик ее посадить вон там? - попросил Егор Крид, указав на конец зала.

После того как охрана вывела буйную фанатку из зала, музыкант решил разрядить атмосферу и немного пошутить.

- Уважаемые дамы, не нужно никогда драться, тем более меня на вас всех хватит, - с улыбкой сказал Егор Крид.

ИСТОЧНИК KP.RU