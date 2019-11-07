В Кемерове демонтируют 170 гаражей

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-07T09:18:35+03:00

Объекты уберут до 31 декабря 2020 года

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В Кемерове администрация города потребовала демонтировать 170 гаражей, владельцы которых не установлены. Объекты уберут до 31 декабря 2020 года.

Так власти потребовали ликвидировать незаконно размещенные металлические гаражи, расположенные в Центральном районе города, так как личности их владельцев установить не удалось.

В соответствующих документах, размещенных на сайте мэрии, указано: специализированная организация вывезет 37 металлических гаражей, расположенных южнее дома № 115а по проспекту Ленина, и 131 гараж севернее здания № 93 по улице Спортивной вместе с находящимся внутри имуществом.

Отметим, сейчас властями была создана специальная комиссия по контролю за исполнением распоряжения. Объекты демонтируют до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU