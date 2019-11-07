2019-11-07T09:20:24+03:00
Общество

В Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублей

Подрядчик уже готов приступить к работе
Яна ПОПОВА
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В Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублейВ Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублей
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В Кемеровском районе на строительство ледяного городка потратят более 1,1 миллиона рублей. Сейчас подрядчик уже готовится к выполнению работ.

Администрация Кемерова провела электронный аукцион по поиску исполнителей для возведения ледового городка. Новогодние объекты появятся в жилых районах Ягуновский и Пионер.

Точная сумма контракта - 1 131 854 рубля. В нее входят оплата всех видов работ: от разработки эскизов снежно-ледового городка до монтажа деревянных каркасов горок и художественной резки по льду.

Также в документах указано, что в обоих районах появятся большие и маленькие горки, новогодние ели, фигуры Снегурочки и Деда Мороза. Кроме того, снежные городки засияют благодаря установке праздничной иллюминации.

Отметим, средства на строительство ледяного городка будут выделены из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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