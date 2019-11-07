В Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублей
В Кемеровском районе на строительство ледяного городка потратят более 1,1 миллиона рублей. Сейчас подрядчик уже готовится к выполнению работ.
Администрация Кемерова провела электронный аукцион по поиску исполнителей для возведения ледового городка. Новогодние объекты появятся в жилых районах Ягуновский и Пионер.
Точная сумма контракта - 1 131 854 рубля. В нее входят оплата всех видов работ: от разработки эскизов снежно-ледового городка до монтажа деревянных каркасов горок и художественной резки по льду.
Также в документах указано, что в обоих районах появятся большие и маленькие горки, новогодние ели, фигуры Снегурочки и Деда Мороза. Кроме того, снежные городки засияют благодаря установке праздничной иллюминации.
Отметим, средства на строительство ледяного городка будут выделены из городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU