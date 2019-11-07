Начальник кузбасской колонии осужден за незаконную рубку деревьев

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-07T15:33:51+03:00

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В Кузбассе исполняющий обязанности начальника ФКУ «Колония-поселение № 14» поручил работникам вырубить лес. Общая сумма ущерба - почти 3 миллиона рублей.

В декабре 2016 и январе 2017 года 56-летний временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения в Междуреченске давал подчиненным указания вырубить деревья. При этом специальных разрешений - договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных насаждений - у организации не было.

В январе 2016 года осужденные срубили 63 пихты и 18 елей. Сумма причиненного ущерба муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» - один миллион 896 тысяч. Также поступили и с 17 пихтами, восемью елями и тремя кедрами, а стоимость ущерба департаменту лесного комплекса Кемеровской области составила 995 тысяч рублей.

Отметим, приговором Междуреченского городского суда бывший начальник колонии признан виновным. Он осужден по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» на два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев. Кроме того, с осужденного взыскали в общей сложности 2,891 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU