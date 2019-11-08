2019-11-08T06:25:30+03:00
Общество

В Новокузнецке дети-сироты получили ключи от новых квартир

Новоселами стали 35 горожан
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке дети-сироты получили ключи от новых квартир.Фото: Пресс-служба АКОВ Новокузнецке дети-сироты получили ключи от новых квартир.Фото: Пресс-служба АКО
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В Новокузнецке 35 детей-сирот получили ключи от квартир. Жилье им предоставили в недавно построенных домах.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил 35 новокузнечанам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от квартир в новостройках Ильинского района. Дома расположены по улице Березовая Роща, № 26 и №28. В жилье площадью от 30 до 33 квадратных метров установлены пластиковые окна, современные двери и сантехника.

На покупку квартир для детей-сирот было направлено более 218 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, еще 52 миллиона поступило из федерального бюджета.

- Мы увеличили областное финансирование на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 3,5 раза. Общая сумма выделенных средств областного бюджета составляет 1,2 миллиарда рублей. А в Новокузнецке за последние десять лет количество приобретенных на эти цели квартир в разы больше по сравнению с прошлыми годами. Работу в этом направлении мы продолжим и на следующий год увеличим финансирование, - прокомментировал губернатор.

Всего по области в этом году детям-сиротам выделено 862 квартиры, до конца года ключи вручат еще 525 кузбассовцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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