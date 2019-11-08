В Кузбассе пьяный рецидивист бросался на женщин с ножом

СЕГОДНЯ 05:06 2019-11-08T06:27:18+03:00

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В Кузбассе нетрезвый мужчина нападал на женщин, чтобы добыть денег на такси. Злоумышленника задержали полицейские.

Два разбойных нападения произошло в вечернее время в Анжеро-Судженске. О произошедшем полицейским рассказали две местные жительницы. Горожанки заявили, что некий мужчина напал на них и угрожал ножом. Вскоре преступника задержали, им оказался 31-летний местный житель. Как выяснилось, свою первую жертву он приметил, когда возвращался домой после застолья. Мужчина подкрался сзади и потребовал отдать деньги, однако 51-летняя женщина стала звать на помощь, и злоумышленнику пришлось отступить. Спустя буквально несколько минут в подъезде многоквартирного дома он напал на 43-летнюю горожанку, но после просьб женщины не причинять ей вреда также скрылся.

- Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU