Исчезающий пол: в Кузбассе наблюдается дефицит мужчин

СЕГОДНЯ 03:17 2019-11-08T03:17:33+03:00

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По данным Новосибирскстата, в Кузбассе ощущается острая нехватка мужчин. Их удельный вес в регионе оказался самым низким по Сибири.

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте жители разных регионов чаще всего вступают в брак, а также подсчитали соотношение женщин и мужчин в российских субъектах.

Согласно опубликованным данным, вырос возраст вступления мужчин в брак. Если в последнее десятилетие 20-го века представители сильного пола официально регистрировали отношения в 18-24 года, то сейчас 51 процент опрошенных обзавелись семьей в 25-34 года, а треть респондентов – после 35 лет. Среди женщин возраст вступления в брак тоже повысился, хоть и не так значительно. Если раньше большинство выходило замуж до 24 лет, то сейчас чаще всего делают это в промежуток между 25-ю и 34-мя годами.

Что касается соотношения женщин и мужчин, то в абсолютном большинстве российских регионов первых все же больше. По Сибири картина сложилась такая же, как в целом по стране. При этом в Тыве удельный вес мужчин оказался самым высоким - 47,9 процента от общего населения, а в Кузбассе самым низким – 45,9 процента.

Новые данные станут известны после очередной переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU