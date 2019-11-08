2019-11-08T08:17:27+03:00
Происшествия

Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ

Водителя легкового автомобиля госпитализировали
Яна ПОПОВА
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Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Елена ПрокудинаЛоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Елена Прокудина
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В Новокузнецке произошла страшная авария: легковой автомобиль и КамАЗ столкнулись лоб в лоб. Водитель иномарки был госпитализирован.

ДТП произошло в четверг, 7 ноября, примерно в 14.40 на улице Гончарова в Новокузнецке. Свидетельства события, фото и видео, разместили очевидцы в социальных сетях.

Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

На кадрах видно: кузов легкового автомобиля полностью смят, а большегруз вынесло на обочину, и он врезался в фонарный столб.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецка, водитель на автомобиле Ford Fusion выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, который откинуло на обочину, а после - с Iveco, двигающимся в попутном направлении. В результате происшествия виновник аварии, водитель Ford Fusion, пострадал и был госпитализирован с травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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