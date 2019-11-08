СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-08T08:17:27+03:00

Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Елена Прокудина

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке произошла страшная авария: легковой автомобиль и КамАЗ столкнулись лоб в лоб. Водитель иномарки был госпитализирован.

ДТП произошло в четверг, 7 ноября, примерно в 14.40 на улице Гончарова в Новокузнецке. Свидетельства события, фото и видео, разместили очевидцы в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="136" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742553" frameborder="0"></iframe> Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

На кадрах видно: кузов легкового автомобиля полностью смят, а большегруз вынесло на обочину, и он врезался в фонарный столб.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецка, водитель на автомобиле Ford Fusion выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, который откинуло на обочину, а после - с Iveco, двигающимся в попутном направлении. В результате происшествия виновник аварии, водитель Ford Fusion, пострадал и был госпитализирован с травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU