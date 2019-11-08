В центре Кемерова на выходных ограничат движение автотранспорта

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-08T12:11:46+03:00

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На два часа утром в субботу в Кемерове ограничат движение транспорта по улице Островского и Кирова. Также в Центральном районе будет введен временный запрет на стоянку транспортных средств.

Временные ограничения движения и стоянки будут введены в связи с принятием торжественной клятвы воспитанниками 1-го курса ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». Они будут действовать 9 ноября.

Так, с 09.00 до 11.00 часов будет ограничено движение транспортных средств с установкой временных дорожных знаков по улице Островского на промежутке от проспекта Кузнецкого до улице Кирова. Будет перекрыто движение по улице Кирова на промежутке от проспекта Кузнецкого до пересечения с улицей Островского.

Кроме того, будет запрещена стоянка транспортных средств – об этом граждан будут извещать временные дорожные знаки. Так, с 07.00 до 11.00 часов нельзя будет парковаться на улице Островского - от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова), а также на улице Кирова - от проспекта Кузнецкого до дома №25 по улице Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU