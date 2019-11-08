Спорт против искусства: тренер избил преподавателя в Новокузнецке
Камера видеонаблюдения запечатлела, как профессиональный спортсмен бьет прохожего. Позже оказалось, что в неравной схватке сошлись преподаватель Дома творчества и тренер по карате.
Новокузнечанин Антон, работающий заместителем директора в Доме творчества, вместе со своим приятелем, который также работает в системе образования, возвращались с праздника, который проходил в саду Алюминщиков. Неожиданно к ним подошел мужчина и заявил, будто они повредили автомобиль.
Спорт против искусства: тренер избил преподавателя в Новокузнецке.Видео: city-n
Антон ответил, что незнакомец обознался и собирался уже уйти, когда тот неожиданно нанес мужчине удар по лицу. Удар оказался настолько сильным, что Антон потерял сознание и упал, ударившись о бордюр. Товарищ хотел его поднять, однако агрессор не давал это сделать и даже потащил за собой - в сторону от упавшего Антона.
Позже врачи диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и другие травмы. Мужчина проходит лечение, кроме того, он написал заявление в полицию. Как сообщает новостной портал city-n, позже оказалось, что напавший работает в школе учителем физкультуры, а также является тренером по карате.
ИСТОЧНИК KP.RU