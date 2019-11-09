2019-11-09T05:40:43+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Кузбасса пострадала из-за денежной реформы

Ненастоящий соцработник обменяла ее деньги на фальшивки
Екатерина РОМАНОВА
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Пенсионерка из Кузбасса пострадала из-за денежной реформы. ФОТО? ГУ МВД России по Кемеровской областиПенсионерка из Кузбасса пострадала из-за денежной реформы. ФОТО? ГУ МВД России по Кемеровской области
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83-летняя жительница Нового городка своими руками отдала соцработнице 54 тысячи рублей, чтобы та обменяла их на новые купюры. Увы, соцработница оказалась ненастоящей, а полученные деньги – поддельными.

Пожилая женщина возвращалась домой с покупками. Сумки были тяжелыми, и пенсионерка даже обрадовалась предложению незнакомки донести их до дома. Женщины разговорились, и старушка выложила про себя незнакомке и то, что живет одна, и то, что тяжело ей приходится. Добровольная помощница же сказала, что она – работник соцслужбы и готова помочь пенсионерки с очень важным делом – обменять старые купюры, которые вот-вот выйдут из оборота, на новые.

Женщины поднялись наверх, соцработница по счету приняла старые и выдала новые банкноты. И лишь когда помощница ушла, пенсионерка поняла, что купюры – поддельные. Она обратилась в полицию, и теперь уже стражи порядка разыскивают мошеннику.

Приметы подозреваемой: рост 155 – 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в черную куртку-«пуховик». Полицейские просят граждан, которые могли видеть разыскиваемую 07 ноября около 13:00 на остановке общественного транспорта «Огонек» в районе пересечения улиц Глинки и Киевской в поселке Новый Городок, сообщить об этом по телефону 8-(3845)-23-15-71 либо на телефон «02» (102 – с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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