2019-11-09T11:00:50+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса не смогла сама выбраться из горящего дома

Дом, где случился пожар, подлежит расселению
Яна ПОПОВА
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Жительница Кузбасса не смогла сама выбраться из горящего домаЖительница Кузбасса не смогла сама выбраться из горящего домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе сотрудники МЧС чудом спасли женщину. Они успели вывести ее из горящего дома.

Пожар случился в одноэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком. О том, что в доме, подлежащему расселению, горит квартира, ранним утром, в 07.02, в дежурную часть спасательной службы сообщили очевидцы.

К месту происшествия немедленно отправили несколько подразделений пожарной охраны: 13 человек и четыре единицы техники. К моменту прибытия спасателей крыша дома и часть нежилых помещений горели открытым пламенем.

– Хозяйка одной из жилых квартир не смогла своевременно покинуть помещение. Спасатели незамедлительно вывели женщину из квартиры на свежий воздух. Эвакуация людей из второй жилой квартиры не потребовалась, другие квартиры были расселены, – сообщают в МЧС по Кемеровской области.

Параллельно со спасением людей огнеборцы тушили пожар. Пламя локализовали через 12 минут после вызова, а полностью ликвидировали еще через восемь минут. В результате происшествие никто не пострадал.

Предварительно установлено, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас специалисты устанавливают точные обстоятельства события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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