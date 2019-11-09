СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-09T11:22:09+03:00

Ученье в тьме: в одной из кузбасских школ закрыли два кабинета по решению суда Фото: Иван ВИСЛОВ

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В кузбасской шоке закрыли два кабинета из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в этих классах уровень искусственного освещения не соответствовал норме.

Специалисты Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили классы Листвянской школы в Тяжинском районе. Выяснилось, в кабинете 3-го класса уровень искусственного освещения не соответствует гигиеническим нормативам, а в классе информатики, помимо проблем со светом, найдены несоответствия в относительной влажности и аэроионном составе воздуха.

– Управлением в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности – эксплуатации кабинета 3-го класса и кабинета информатики. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Тяжинский районный суд Кемеровской области, – сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отметим, решением Тяжинского районного суда кабинет 3-го класса закрыт на 60 дней, а кабинет информатики – на 20. За это время работники учреждения должны исправить найденные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU