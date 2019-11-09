2019-11-09T12:13:45+03:00
Происшествия

23 килограмма подозрительного хлеба изъяли в Кузбассе за девять месяцев

весь этот хлеб был потенциально опасен для потребителей
Яна ПОПОВА
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23 килограмма подозрительного хлеба изъяли в Кузбассе за девять месяцев хлеба23 килограмма подозрительного хлеба изъяли в Кузбассе за девять месяцев хлебаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе за девять месяцев изъяли из продажи 23 килограмма хлеба. Их срок годности истек, однако продавцы все равно планировали реализовать товар.

Специалиста Роспотребнадзора во время проверок забраковали и изъяли из продажи пять партий хлебобулочных изделий объемом 23 килограмма. Причина – продажа продукции с истекшим сроком годности. Также оказалось, что документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность изделий, отсутствовали.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм к административной ответственности за девять месяцев привлекли 169 предпринимателей. Суммарный выписанный штраф – 1,152 миллиона рублей.

Как отмечают Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области, специалисты регулярно берут пробы хлебобулочных изделий от разных производителей и выявляют уровень качества продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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