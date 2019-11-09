Новые рабочие места и налоги: на кемеровском «Азоте» строят новый цех

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-09T12:46:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый цех, который будет построен на территории одного из кемеровских заводов, позволит создать новые рабочие места. А еще – увеличит налоговые отчисления в областной бюджет.

Первую сваю под строительство нового отделения вбили 9 ноября на кемеровском «Азоте». Планируется, что это отделение станет частью цеха по производству аммиачной селитры. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал Сергей Цивилев. Он также отметил, что на заводе планируют провести техническое перевооружение производства минеральных удобрений. В это направление будут инвестированы 7,4 миллиарда рублей.

К слову, новое производство не только позволит создать 58 новых рабочих мест, но и увеличит налоговые отчисления предприятия в областной бюджет – до 310 миллионов рублей в год.

- Уверен, что «Азот» продолжит доказывать, что он лучший в химической отрасли не только региона, но и России. Именно такую задачу я ставлю сегодня перед предприятием! – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU