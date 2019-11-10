2019-11-10T08:26:58+03:00
Общество

Кемеровчанам предлагают обменять мелкие монеты на купюры

В областном центре пройдет акция «День приема монеты от населения»
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанам предлагают обменять мелочь на банкнотыКемеровчанам предлагают обменять мелочь на банкнотыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерове пройдет акция «День приема монеты от населения». С 18 по 24 ноября жители областного центра могут обменять мелкие монеты на бумажные купюры.

-Обычно кредитные организации берут комиссию за обмен денег, но в эти дни накопившуюся мелочь можно будет бесплатно обменять в банках на денежные знаки более высоких номиналов, - рассказали в администрации города.

Кроме того, во время обмена денег горожане смогут получить в некоторых банках и памятные сувениры.

К акции присоединились следующие организации: АО «Кузнецкбизнесбанк», ООО «Новокиб», АО «Россельхозбанк», ООО КБ «Кольцо Урала», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Левобережный», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», АО «Углеметбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ФК Открытие», ООО КБ «Ренессанс Кредит».

В мэрии напомнили, что если у населения есть монеты, то они должны приниматься в банках, учреждениях и организациях при любых платежах, так как наряду с банкнотами являются законным и обязательным средством наличного платежа на территории России.

Если по каким-то причинам банк отказывает в приеме, то можно направить обращение в Банк России на официальном сайте www.cbr.ru или по адресу: 650000, город Кемерово, улица Кирова, 12. В остальных случаях с жалобой на отказ принять монеты в качестве платежа необходимо обращаться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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