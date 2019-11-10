Кузбасс назвали одним из лидеров по количеству абортов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-10T09:27:28+03:00

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Кузбасс назвали один из лидеров в стране по количеству абортов. Такое заявление сделал замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов

В Белграде в рамках форума «Святость материнства» прошел круглый стол «Современная молодая семья: проблемы репродуктивного здоровья и повышения рождаемости». На нем Олег Филиппов озвучил данные за 2018 год. По его словам, наибольший показатель абортов зафиксирован в Магаданской области (78,2 аборта на 100 родившихся), Еврейской автономной (78) и Кемеровской (63,1) областях. Напротив, реже всего делают аборты в Чеченской Республике (12,8 аборта на 100 родившихся), Дагестане (11,6) и Ингушетии (11).

Также Олег Филлипов добавил, что женщины закрывают глаза на риск и соглашаются на поздние аборты – на сроках от 12 до 22 недель.

- В «лидерах» здесь Новосибирская область - почти 300 внебольничных абортов. Они есть, а их не должно быть в принципе. Этих женщин мы зачастую теряем. Надо обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, - приводит слова чиновника «Российская газета».

В целом, в прошлом году аборт сделали 567 тысяч россиянок, из них около 300 тысяч – по собственному желанию. Для сравнения, в 1993 году женщин, решивших прервать беременность, было 2,9 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU