В центре Новокузнецка вспыхнул автомобиль
В воскресенье, 10 ноября в центре Новокузнецка загорелся автомобиль. Инцидент обсуждали очевидцы в соцсетях.
-Возле дома №2 на проспекте Дружбы загорелся автомобиль, на тушение которого приехали пожарные. Причина возгорания пока неизвестна, - сообщил один из горожан.
Информацию подтвердили в ГУ МЧС в Кемеровской области. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8.36 часов. Горел легковой автомобиль. Возгорание удалось локализовать в 8.44 часов и полностью потушить спустя две минуты после этого.
На проспекте Дружбы в Новокузнецке загорелся автомобиль.Видео: "Новоузнецк онлайн"/ vk.com
-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались девять человек и две единицы техники, - сообщили в ведомстве.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU