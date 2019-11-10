В центре Новокузнецка вспыхнул автомобиль

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-10T12:06:19+03:00

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В воскресенье, 10 ноября в центре Новокузнецка загорелся автомобиль. Инцидент обсуждали очевидцы в соцсетях.

-Возле дома №2 на проспекте Дружбы загорелся автомобиль, на тушение которого приехали пожарные. Причина возгорания пока неизвестна, - сообщил один из горожан.

Информацию подтвердили в ГУ МЧС в Кемеровской области. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8.36 часов. Горел легковой автомобиль. Возгорание удалось локализовать в 8.44 часов и полностью потушить спустя две минуты после этого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742911" frameborder="0"></iframe> На проспекте Дружбы в Новокузнецке загорелся автомобиль.Видео: "Новоузнецк онлайн"/ vk.com

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались девять человек и две единицы техники, - сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU