2019-11-10T12:06:19+03:00
Происшествия

В центре Новокузнецка вспыхнул автомобиль

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях [Видео]
Ирина АВТУШКО
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В центре Новокузнецка вспыхнул автомобиль.Фото: "Новокузнецк онлайн"/ vk.comВ центре Новокузнецка вспыхнул автомобиль.Фото: "Новокузнецк онлайн"/ vk.com
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В воскресенье, 10 ноября в центре Новокузнецка загорелся автомобиль. Инцидент обсуждали очевидцы в соцсетях.

-Возле дома №2 на проспекте Дружбы загорелся автомобиль, на тушение которого приехали пожарные. Причина возгорания пока неизвестна, - сообщил один из горожан.

Информацию подтвердили в ГУ МЧС в Кемеровской области. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8.36 часов. Горел легковой автомобиль. Возгорание удалось локализовать в 8.44 часов и полностью потушить спустя две минуты после этого.

На проспекте Дружбы в Новокузнецке загорелся автомобиль.Видео: "Новоузнецк онлайн"/ vk.com

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались девять человек и две единицы техники, - сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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