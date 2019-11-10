2019-11-10T14:05:27+03:00
Общество

10 свадеб и одна колония: в один день в Кузбассе браки зарегистрировали сразу несколько пар

Всего с начала года 150 заключенных обрели свои вторые половинки
Ирина АВТУШКО
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10 свадеб и одна колония: в один день в Кузбассе браки зарегистрировали сразу несколько пар.Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области10 свадеб и одна колония: в один день в Кузбассе браки зарегистрировали сразу несколько пар.Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области
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В кузбасской колонии за один день было зарегистрировано сразу 10 браков. В учреждениях исправительной системы в этом году наблюдается настоящий свадебный бум.

В ИК-41 ГУФСИН России по Кемеровской области на днях официально зарегистрировали отношения 10 осужденных. На мероприятии присутствовали не только сотрудники ЗАГС, но и самые близкие родственники женихов и невест. Практически все пары были знакомы еще до осуждения женихов и лишь двое познакомились по переписке.

Как отмечают сотрудники учреждения, создание семьи положительно влияет на осужденных. В дальнейшем они стараются исправиться, соблюдают режим содержания, стремятся к условно-досрочному освобождению.

Согласно официальной статистике, с начала 2019 года уже 150 осужденных зарегистрировали отношения. Для сравнения: за весь 2018 год в учреждениях исправительной системы Кузбасса таких было только 87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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