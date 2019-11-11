СЕГОДНЯ 03:13 2019-11-11T03:13:00+03:00

В Кемерове построят новый мост за 4 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кемерове собираются построить новый мост. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Аукцион объявило Управление городского развития администрации города Кемерово. Согласно поданным документам, мостовой переход должен быть построен через реку Большая Камышная на улице Заречной в Заводском районе. Начальная стоимость работ по проектированию нового моста составляет более 4,2 миллиона рублей.

По условиям заявки, подрядчик должен выполнить все работы в течение шести месяцев после заключения контракта.

До 18 ноября от потенциальных подрядчиков принимаются заявки на участие в тендере. Сам аукцион пройдет 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU