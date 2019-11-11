2019-11-11T05:39:50+03:00
Происшествия

Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи

Авария произошла утром в понедельник [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи. vk.com, "Регион 42"Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи. vk.com, "Регион 42"
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Из-за дорожно-транспортного происшествия на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Автозаводской образовалась пробка. Движение трамваев и автомобилей оказалось парализовано.

Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Утром в Кемерове из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая оказалось затруднено движение по проспекту Кузнецкому и улице Автозаводской. Также на путях стоял еще один автомобиль. У одной из легковушек оказалась серьезно повреждена передняя часть, у другой – боковая. Из-за того, что автомобили столкнулись на путях, временно было приостановлено движение трамваев.

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывают автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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