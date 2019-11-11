СЕГОДНЯ 04:54 2019-11-11T05:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за дорожно-транспортного происшествия на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Автозаводской образовалась пробка. Движение трамваев и автомобилей оказалось парализовано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742994" frameborder="0"></iframe> Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Утром в Кемерове из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая оказалось затруднено движение по проспекту Кузнецкому и улице Автозаводской. Также на путях стоял еще один автомобиль. У одной из легковушек оказалась серьезно повреждена передняя часть, у другой – боковая. Из-за того, что автомобили столкнулись на путях, временно было приостановлено движение трамваев.

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывают автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU