Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи
Из-за дорожно-транспортного происшествия на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Автозаводской образовалась пробка. Движение трамваев и автомобилей оказалось парализовано.
Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Утром в Кемерове из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая оказалось затруднено движение по проспекту Кузнецкому и улице Автозаводской. Также на путях стоял еще один автомобиль. У одной из легковушек оказалась серьезно повреждена передняя часть, у другой – боковая. Из-за того, что автомобили столкнулись на путях, временно было приостановлено движение трамваев.
Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывают автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU