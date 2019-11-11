СЕГОДНЯ 05:45 2019-11-11T06:01:57+03:00

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Очевидцы сняли на видео пожар в частном доме в Ленинске-Кузнецком. Огонь уничтожил строения. К счастью, хозяев дома не было, поэтому пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в частном рубленом доме на улице 10 лет Октября, что в Ленинске-Кузнецком, поступило на пульт диспетчера 10 ноября в 20.06. На место незамедлительно выдвинулись три единицы техники и 10 человек. К моменту, когда пожарные прибыли к месту ЧП, дом был объят пламенем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742997" frameborder="0"></iframe> Огонь уничтожил частный дом в Ленинске-Кузнецком.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Жанна Тихонова

- К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша жилого дома, а также баня и пристройка, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома на площади шесть квадратных метров, а также баня и пристройка по всей площади.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 20.22. В общей сложности площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU