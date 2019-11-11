В Кузбассе ввели более 450 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-11T16:00:26+03:00

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В Кузбассе за 10 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 450 888 квадратных метров жилья. Активней всего дома строятся в Кемерове.

С начала 2019 года в городских округах строители ввели 285,3 тысячи квадратных метров жилья, еще 165,6 тысячи появилось в муниципальных районах.

Как отметили в областном департаменте строительства, лидером по вводу жилья является областной центр - более 148 тысяч квадратных метров. Чуть более 50 тысяч ввели в Кемеровском районе. В Новокузнецке в этом году построено 39,7 тысячи квадратных метров, в Новокузнецком районе - почти 29 тысяч, в Белове - около 17 тысяч, в Таштагольском районе - почти 14,4 тысячи, в Прокопьевске - 13,5 тысячи, в Гурьевском районе - около 9,5 тысячи квадратных метров.

- В октябре были введены жилые дома в Анжеро-Судженске, Ленинск-Кузнецком районе, Березовском, Кемерове и Кемеровском районе, - сообщили в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU