2019-11-12T04:01:54+03:00
Происшествия

Светловолосого мужчину полтора месяца разыскивают в Кузбассе

Андрей Топаков пропал 26 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Светловолосого мужчину полтора месяца разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Светловолосого мужчину полтора месяца разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Больше полутора месяцев разыскивают в Кузбассе 19-летнего Андрея Топакова. Он пропал 26 сентября.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 19-летнего Андрея Топакова. Волонтеры указывают два города поиска – Междуреченск и Новокузнецк. В последний раз молодого человека видели 26 сентября 2019 года.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Андрея Топакова или вы готовы оказать помощь при его розыске, сообщает об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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