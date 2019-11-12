Светловолосого мужчину полтора месяца разыскивают в Кузбассе
Больше полутора месяцев разыскивают в Кузбассе 19-летнего Андрея Топакова. Он пропал 26 сентября.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 19-летнего Андрея Топакова. Волонтеры указывают два города поиска – Междуреченск и Новокузнецк. В последний раз молодого человека видели 26 сентября 2019 года.
Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.
В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.
Если вам известно местонахождение Андрея Топакова или вы готовы оказать помощь при его розыске, сообщает об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU