СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-12T05:00:07+03:00

Новокузнечанин продал Lexus за 41 тысячу, чтобы не платить долги. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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Житель города Новокузнецка, опасаясь, что судебные приставы лишат его автомобиля, продал Lexus, принадлежащий компании, собственной жене за бесценок. К его сожалению, договор купли-продажи признали недействительным.

Директор торгово-производственной компании, которая занималась продажей погонажных изделий, накопил долгов на 767 тысяч рублей. Платить по счетам он не торопился, а когда начались суды, испугался, что приставы арестуют его дорогой автомобиль Luxus. Чтобы не лишиться машины, мужчина решил продать его собственной жене за смешные деньги – 41 тысячу рублей.

Автомобиль принадлежал организации, и приставы быстро нашли его нового владельца.

- На момент сделки остаточная стоимость данного автомобиля составляла три миллиона рублей, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Бывший руководитель пояснил, что денежных средств от продажи транспортного средства он не получал. Данный факт может свидетельствовать о том, что договор купли - продажи был заключен формально, с целью сокрытия имущества и уклонения от обращения на него взыскания.

Договор купли-продажи был признан недействительным, и теперь у организации-должника есть месяц для обжалования решения.

ИСТОЧНИК KP.RU