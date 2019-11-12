Дважды сгоревший: в Ленинске-Кузнецком второй раз за неделю горел барак
Второй раз за неделю пожарные выезжали по сигналу на улицу Суворова в Ленинске-Кузнецком. Здесь дважды горел один и тот же барак. В этот раз здание было пустым.
Сигнал о том, что на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком горит одноэтажное деревянное здание, поступил на пульт диспетчера 12 ноября в 05.10. На месте незамедлительно выдвинулись две единицы техники и шесть человек. К моменту их прибытия здание горело открытым пламенем.
Горевший дважды: в Ленинске-Кузнецком второй раз за неделю горел барак.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
- В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи на площади 70 квадратных метров, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
К слову, это же здание горело 9 ноября. Тогда оно еще было частично жилым: барак предназначен под снос, и почти все жильцы – за исключением пожилой пары и их соседки – уже покинули его. Во время первого пожара сотрудники МЧС спасли женщину, которая не смогла самостоятельно покинуть свою квартиру. В этот раз полусгоревший барак был пустым.
ИСТОЧНИК KP.RU