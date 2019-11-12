СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-12T06:34:09+03:00

Дважды сгоревший: в Ленинске-Кузнецком второй раз за неделю горел барак. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

В момент пожара людей в нем не было [видео]

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Второй раз за неделю пожарные выезжали по сигналу на улицу Суворова в Ленинске-Кузнецком. Здесь дважды горел один и тот же барак. В этот раз здание было пустым.

Сигнал о том, что на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком горит одноэтажное деревянное здание, поступил на пульт диспетчера 12 ноября в 05.10. На месте незамедлительно выдвинулись две единицы техники и шесть человек. К моменту их прибытия здание горело открытым пламенем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/743238" frameborder="0"></iframe> Горевший дважды: в Ленинске-Кузнецком второй раз за неделю горел барак.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

- В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи на площади 70 квадратных метров, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

К слову, это же здание горело 9 ноября. Тогда оно еще было частично жилым: барак предназначен под снос, и почти все жильцы – за исключением пожилой пары и их соседки – уже покинули его. Во время первого пожара сотрудники МЧС спасли женщину, которая не смогла самостоятельно покинуть свою квартиру. В этот раз полусгоревший барак был пустым.

ИСТОЧНИК KP.RU