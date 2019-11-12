2019-11-12T10:15:24+03:00
Общество

На бульваре Строителей в Кемерове ограничат парковку

Запрет на стоянку транспорта будет действовать 14 ноября
Ирина АВТУШКО
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На бульваре Строителей в Кемерове ограничат парковкуНа бульваре Строителей в Кемерове ограничат парковку
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В Кемерове, на бульваре Строителей на один день ограничат парковку автомобильного транспорта. Запрет будет действовать 14 ноября.

Как рассказали в администрации города, в четверг, 14 ноября, на бульваре Строителей пройдет праздник - торжественная встреча всероссийского Деда Мороза. В связи с этим с 8.00 до 18.00 слева от сцены линейного парка бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков будет ограничена стоянка транспорта. Об этом водителей предупредят выставленные дорожные знаки.

Напомним, что сама праздничная программа с участием Деда Мороза из Великого Устюга начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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