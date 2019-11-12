Кузбассовец продавал кастеты под видом сувениров

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-12T11:35:58+03:00

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Транспортные полицейские в одном из торговых центров Кемерова обнаружили точку, где торговали холодным оружием под видом сувениров. По словам продавца, партию он приобрел в Новосибирске.

На торговую точку, где свободно продавали оружие, сотрудники Кузбасского ЛУ МВД вышли через одного из покупателей. Мужчину задержали на перроне станции Топки за распитие спиртных напитков и обнаружили при нем металлический предмет, похожий на кастет. Исследование показало, что это холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Задержанный пояснил, что приобрел его в одном из торговых центров в Кемерове. Сыщики организовали контрольную закупку, во время которой изъяли девять кастетов, два кастета-ножа и охотничий нож.

-Согласно проведенному исследованию все 14 изъятых предметов относятся к категории холодного оружия, которое запрещено к реализации на территории Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Владелец киоска пояснил, что приобрел кастеты в Новосибирске и продавал в качестве сувениров. Теперь за незаконный сбыт оружия ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU