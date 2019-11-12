Россельхозбанк в Кузбассе обменяет монеты на юбилейные купюры

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-12T12:22:21+03:00

Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приглашает кемеровчан и жителей области с 18 по 22 ноября 2019 года принять участие в акции «Прием монеты от населения»

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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приглашает кемеровчан и жителей области с 18 по 22 ноября 2019 года принять участие в акции «Прием монеты от населения». Мероприятие проводится совместно с Отделением по Кемеровской области Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.

Мелкие монеты, накопившиеся в кошельках, копилках и «кубышках» можно будет поменять на памятные купюры 100 рублей «Чемпионат мира по футболу», «Крым», 25-ти рублевые монеты «Кубок чемпионата мира по футболу», «25-летие принятия Конституции РФ» и др. К обмену будут приниматься монеты всех номиналов, кроме 10 рублей. Особо будут приветствоваться монеты номиналом 1, 5, 10 копеек.

«Цель акции - возврат монеты в обращение из «домашних копилок». Во время акции клиенты смогут абсолютно бесплатно (без взимания комиссий) обменять монеты на юбилейные банкноты во всех офисах Россельхозбанка в Кузбассе»,– отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

Более подробная информация: г. Кемерово, пр. Советский, 8 а (в кассе регионального филиала) и дополнительных офисах Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» или по телефону (384-2) 34-56-99.

Партнерский материал.