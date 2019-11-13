2019-11-13T03:33:16+03:00
Происшествия

Пьяный рецидивист избил новокузнечанина доской объявлений

Инцидент произошел на автобусной остановке
Ирина АВТУШКО
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Пьяный рецидивист избил новокузнечанина доской объявленийПьяный рецидивист избил новокузнечанина доской объявленийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новокузнецке на остановке общественного транспорта произошел вопиющий случай. Главу семейной пары, которая ждала транспорт, пьяный дебошир избил доской объявлений.

Вечером с улицы 40 лет ВЛКСМ поступил тревожный сигнал сотрудникам Росгвардии. Сообщалось, что агрессивный мужчина напал на горожанина. Группа задержания прибыла на указанный адрес уже через несколько минут. На остановке правоохранители обнаружили мужчину в подпитии, который наносил удары своей жертве. На требование прекратить свои действия он не реагировал, поэтому росгвардейцам пришлось применить спецсредства.

-Задержанным оказался ранее судимый за кражи, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью 35-летний местный житель, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Как выяснилось позже, злоумышленник спровоцировал на остановке конфликт с горожанами, ожидающими транспорта. В какой-то момент 29-летний мужчина, стоящий здесь вместе с супругой и сыном-подростком, сделал замечание нарушителю спокойствия. Злоумышленника это разозлило настолько, что он оторвал от остановочного павильона доску для объявлений и начал избивать ею горожанина.

Вызванные на место медики доставили потерпевшего в больницу с подозрением на перелом руки, а преступника для дальнейшего разбирательства передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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