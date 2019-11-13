В Кузбассе виновник пожара в жилом доме отделался мизерным штрафом

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-13T05:04:26+03:00

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В Кузбассе по вине монтажника печного оборудования в частном жилом доме произошел пожар. При этом мужчина отделался лишь небольшим штрафом.

В Ленинск-Кузнецком районе жильцы частного дома наняли 55-летнего рабочего, чтобы установить отопительный котел. Во время работ мужчина вырезал в деревянной стене одной из комнат отверстие для дымоходной трубы, однако размер его был меньше того, который предусматривался правилами пожарной безопасности. После этого он заполнил пространство между трубой и стеной монтажной пеной, которая относится к горючим материалам. В результате в феврале в доме вспыхнул пожар. К счастью, проживавшая в нем семья не пострадала.

-Пожарно-техническое исследование установило, что непосредственной причиной пожара явилось возгорание горючих материалов в очаге пожара от теплового воздействия разогретых поверхностей дымохода отопительного котла из-за снижения размеров противопожарной разделки, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

За оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, виновник заплатит штраф в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU