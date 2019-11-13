СЕГОДНЯ 06:17 2019-11-13T06:29:29+03:00

Гендиректор компании из Новокузнецка получил зарплату в 380 тысяч рублей по суду Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Генеральный директор одной из новокузнецких компаний был вынужден обратиться в суд, чтобы добиться выплат по заработной плате. Суд встал на его защиту, и мужчина получил 380 тысяч рублей.

Новокузнечанин заключил трудовой договор с одним из предприятий, оказывающих финансовые услуги. Мужчина исполнял обязанности генерального директора, но вскоре предприятие было реорганизовано и присоединено к другой организации. Сотрудник был не согласен с переводом на новое место работы и обратился в суд. Он потребовал расторгнуть трудовой договор и взыскать не выплаченную за восемь месяцев 2018 года заработную плату.

- Судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, после чего руководство организации предоставило судебным приставам платежные документы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU