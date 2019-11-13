2019-11-13T07:52:11+03:00
Происшествия

Дом, магазин и автомобиль сгорели минувшей ночью в Кемерове

С огнем боролись 36 сотрудников МЧС
Екатерина РОМАНОВА
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Дом, магазин и автомобиль сгорели минувшей ночью в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Дом, магазин и автомобиль сгорели минувшей ночью в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Крупный пожар произошел в Кемерове в ночь на 13 ноября. Огонь уничтожил автомобиль, мотоблоки, частный жилой дом и продуктовый магазин.

Сигнал о том, что на улице Латвийской в Кемерове огнем охвачены сразу несколько зданий, поступил спасателям 13 ноября в 0.29. На место незамедлительно выдвинулись девять единиц техники и 36 пожарных. Когда они прибыли на место, открытым пламенем горели жилой дом, гараж со стоящей внутри техникой, углярка и хозблок. Также горело здание, где располагался продовольственный магазин. Более того, огонь мог вот-вот перекинуться на соседние строения.

Ликвидировать пожар удалось лишь в 1.53. При этом огонь успел натворить бед.

- В результате пожара у дома обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, утеплитель на площади 50 квадратных метров, стены внутри и снаружи, углярка, надворные постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В гараже сгорели автомобиль и мотоблоки. Частично пострадал магазин.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Предварительной его причиной называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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